MLB》傷後曾一度失速 羅森索復活狂飆164公里火球（影音）

Trevor Rosenthal....102mph at the knees. pic.twitter.com/l6ktG7R9L5 — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2019年3月16日



〔體育中心／綜合報導〕前紅雀隊終結者，今年加盟國民隊的羅森索（Trevor Rosenthal），在受傷後大復活，他在今年春訓投出一顆最快102英哩（約164公里）的火球，宣告他即將在新賽季強勢回歸。

羅森索在2012年上來大聯盟後，一直是紅雀隊相當倚重的牛棚大將，他在2013年至2015年合計投了214.1局，拿下96次救援成功，送出多達278次三振，2017年他因為手肘受傷，球速一度掉到只剩下92英哩（約148公里），隨後進行韌帶置換手術缺席2018年賽季，去年11月才被國民隊以1年700萬美元簽回。

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經過復健完美回歸的羅森索，在今年的春訓出賽7場，主投6.2局送出6次三振，防禦率2.70拿下1次救援成功，預計將與巴拉克洛（Kyle Barraclough）、杜利托（Sean Doolittle）一同擔任國民隊的勝利方程式。

國民隊後援投手羅森索。（今日美國）



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