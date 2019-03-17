自由車》台灣隊首站拿下第二名！盧紹軒披上藍衫

環台賽第一站台北市站。（中華民國自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣年度自由車盛會，2019年國際自由車環台賽，台灣隊首戰就傳回捷報。盧紹軒在領先集團衝刺超過50公里，在全場3個衝刺點中，拿下1個第一，2個第二，進帳11分衝刺點，最終繳出總成績1小時45分19秒，再靠著衝刺點減秒，總成績衝上第二，同時披上象徵亞洲第一的藍衫，台灣的團隊總成績也高居第二，大獲全勝。

盧紹軒於比賽進行約20公里就率先突圍，隨後排灣族小將王景徽也跟進，與他隊形成3到5人的領先集團，台灣隊一次擁有2名車手在集團中，相互合作，掌控大局。王景徽也順利在3個衝刺點，分別搶下1、2、3名，進帳9分的衝刺點，收穫滿囊。

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2019年國際自由車環台公路大賽17日登場，首站台北市站17日由台北市政府前出發，經松高路、仁愛路樹蔭大道、至國家一級古蹟景福門後折返回臺北市政府，單圈10.4公里，繞行8圈共83.2公里，是經典的城市繞圈賽。

戰況一如賽前所料，出現大集團集體衝刺畫面，114名車手完成時間同為1小時45分26秒，單站冠軍哥倫比亞曼札納隊布萊恩（GOMEZ PEÑALOZA Bryan Steve），美國毅百特-KHS隊艾瑞克（YOUNG Eric）第二，日本騎拿職業隊中島康晴第三。

王景徽（左）與盧紹軒在領先集團。（中華民國自由車協會提供）

個人總成績（黃衫）和衝刺王綠衫落入「甘貝熊」布萊恩手中，布萊恩說：「從哥倫比亞波哥大出發後，經馬德里轉機到杜拜再飛來台灣，整整花了兩天，雖然旅途勞累，但我很努力練習，能在環台賽拿下個人第一面UCI級冠軍很開心。」

台灣隊盧紹軒以三秒之差排第二，雖然可惜，但如願穿上亞洲第一藍衫，一度單飛的王景徽以5秒之差第五，馮俊凱11名，彭源堂第13名。

盧紹軒透露，今天剛開賽沒多久座管有些滑落，還好很快就搞定，沒有太大影響，這也是去年曾經遞補藍衫的他，首度靠自己的實力穿上藍衫，讓他很感動。

盧紹軒表示，很希望能將亞洲冠軍藍衫穿回家。「接下來還有四站比賽，我的皮要繃緊一點，南投站是我的主場，家人也為到場為我加油，希望今年能騎出個人在環台賽的代表作。」單站排名，中華隊以馮俊俊第七最佳，彭源堂第九。

盧紹軒拿下生涯第一件藍衫。（中華民國自由車協會提供）

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