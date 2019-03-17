HBL》連文鈴狂飆7顆三分球 普門力退北一女收季軍

普門高中陳芷英（中）跳投。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰今率先登場，普門中學在「新人后」熱門人選連文鈴狂飆7顆三分球、繳21分帶領下，終場以70：59力退北一女中，收下季軍。

衛冕軍普門昨不敵南山高中，無緣三連霸，今碰上北一女，兩隊首節不斷拉鋸，該節讀秒階段「雙十女孩」陳芷英關鍵上籃，助隊取得小幅領先。

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次節，普門持續採取壓迫防守，且連續一波攻勢拉開差距，隨後北一以三分球還以顏色，但仍難擋手感火燙的連文鈴，頻頻在外線開火，助隊奠定勝基。普門連文鈴狂砍7顆三分球，攻下全隊最高21分、5抄截，陳芷英、陳郁婷13分次之。

北一女曾在100學年度拿下冠軍，前次打進決賽已是103學年度，去年更跌出8強，今年從資格賽一路打起，昨不敵永仁高中，今與普門爭奪季軍，受到對方防守壓迫，全隊兩人得分上雙，宋淑萍攻下最高15分，田桂禎13分次之。

普門高中總教練廖哲億。（記者陳志曲攝）

北一女中田桂禎（中）騎馬射箭。（記者陳志曲攝）

普門高中陳芷英（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

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