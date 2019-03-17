中職》接班獅本土1哥！江辰晏連兩年投台南主場開幕戰

江辰晏連兩年投台南主場開幕戰。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅「蔗總」黃甘霖今天宣布開季前兩戰的先發投手，洋投羅里奇將投23日首戰，至於24日台南主場開幕戰則由江辰晏連兩年擔綱。蔗總期盼江辰晏接班本土一哥的位置，也表示台南主場開幕戰，當然要留給本土投手。

江辰晏去年首度擔任獅隊開幕戰先發投手，結果技壓悍將王牌洋投羅力，繳出6局只失1分好投。今年蔗總希望複製去年的好結果，「其實羅里奇和江辰晏的狀況都比我預期更好，他們誰來投1、2戰都可以，但我希望台南主場開幕戰要留給本土投手。」

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除了前兩戰先發，獅隊3至5號的先發順位都還未定，因為目前另一 洋投瑞安出現肩膀緊繃的情況，還需要進一步觀察。蔗總說，若瑞安的狀況不行，就會啟動「B計畫」，開季由2洋投和3土投擔任先發輪值。土投人選除了江辰晏和施子謙已確定，另一名額由潘威倫、劉軒荅和王玉譜來爭取。

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