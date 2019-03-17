足球》阿奎羅梅開二度 曼城逆轉闖進足總盃4強（影音）

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭足總盃8強，曼城客場迎戰斯旺西，曼城克服落後2球的極度劣勢，靠著明星射手阿奎羅（Sergio Aguero）在下半場梅開二度，並送出1次助攻，終場曼城以3：2逆轉擊退斯旺西，成功晉級準決賽。

上半場第20分鐘，斯旺西中場格利梅斯（Matt Grimes）12碼破網，隨後第29分鐘，前鋒賽林納（Bersant Celina）禁區抽射破門。半場結束，斯旺西取得2球領先。

請繼續往下閱讀...

下半場曼城吹起反攻號角，第69分鐘，B.席爾瓦（Bernardo Silva）先幫助球隊追回一球，接著第78分鐘阿奎羅12碼破網，雙方比分回到原點。隨後第88分鐘阿奎羅再用頭槌送曼城進入足總盃4強，最終藍月亮以1球之差，逆轉拿下勝利。

曼城近況相當火燙，自從1月30號敗給紐卡索聯後，藍月亮各項賽事已經拿下11連勝，當中包括擊敗兵工廠與切爾西等強敵，而曼城在英超與歐冠方面也有機會奪冠，本賽季能否完成4冠王的偉業，球迷們值得期待。

阿奎羅單場2進球1助攻，曼城闖進4強。（路透）

B.席爾瓦為曼城追回一球。（路透）

斯旺西前鋒賽林納。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/