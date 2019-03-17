MLB海外賽》陽岱鋼2支0還是沒解凍 巨人熱身賽不敵水手

陽岱鋼今天2打數還是沒表現。（取自官網）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手今天將與日職巨人隊進行海外熱身賽，效力巨人的台灣好手陽岱鋼也得到出賽機會，不過他擔任先發7棒今天2打數全吞K，手感還是冷冰冰，巨人最後以4：6不敵水手。

水手赴日本進行開幕戰，今將先和巨人進行熱身賽，水手此役推出李克（Mike Leake）掛帥先發，日籍好手鈴木一朗則擔任先發右外野打第9棒；而巨人此戰由今村信貴先發，搭配當家捕手小林誠司，今天打線也沒排進任何洋砲，打算讓全本土球員戰大聯盟吸收經驗。

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水手此役推出李克掛帥先發。（美聯社）

巨人則派出今村信貴應戰。（美聯社）

水手1上就靠著布魯斯（Jay Bruce）的高飛犧牲打先馳得點，巨人在3下靠著坂本勇人適時安打回追平分，巨人4下利用失誤占滿壘，推進取得超前分，5下坂本勇人開轟陽春砲幫助巨人在下一城，而陽岱鋼兩度面對李克，都揮棒落空遭三振，第6局也提前被換下場休息。

坂本勇人敲出陽春砲。（美聯社）

而水手在7上吹起反攻號角，海尼格（Mitch Haniger）、布魯斯敲出兩發全壘打，單局灌4分直接將比分超前，8上高登（Dee Gordon）敲出陽春砲再添一分以6：3領先，巨人雖然9下靠著坂本勇人的二壘安打追回一分，可惜後繼無力，最後就以4：6吞下敗仗。

水手高登也開轟。（美聯社）

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