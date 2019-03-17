田徑》王彥和亞青少200公尺飆速！摘下台灣隊第3金

王彥和（中）摘下男子200公尺金牌。（田協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕大甲高中一年級的王彥和，今在亞洲青少年田徑錦標賽200公尺決賽中，衝出21.86秒，成功以0.01秒之差，力退印度選手收下金牌，也是本次亞青少台灣隊的第3金。

「混血王子」王彥和這次亞青少同時參加100公尺、200公尺賽事，雖然在百米賽事表現不理想，無緣決賽，但在200公尺決賽成功雪恥，以21.86秒摘金。

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談起這面金牌，王彥和說：「今天賽事休息時間比較短，我卻越跑越興奮，中間休息幾乎只能請防護員協助伸展放鬆，決賽前教練特別叮嚀該注意的技術部份，我相信我一定可以完成，也慶幸我真的做到了。」

大甲高中教練江竹偉則表示，這場賽事氣候偏冷且風又亂吹，像日本選手重谷大樹個人今年最佳成績21.23秒，決賽卻連前三名都沒有，所以這面金牌在強敵環伺之下，實屬不易。

王彥和（右一）摘下男子200公尺金牌。（田協提供）

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