全國青年盃射箭錦標賽 竹市射出10金3銀3銅

全國青年盃射箭錦標賽中，竹市射出10金3銀3銅佳績。（記者蔡彰盛翻攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕全國青年盃射箭錦標賽日前於花蓮縣落幕，新竹市選手總計奪下10金3銀3銅的好成績，各年段皆有所斬獲。市長林智堅表示，市府推動體育四級培訓制度有成，尤其在射箭項目展現完整培訓成果，希望挑戰2020東京奧運。

首發賽程由國小、國中與複合弓組先上場，香山國小代表隊出賽，奪下5金的耀眼成績，其中女子團體由張瑋軒、張琁、方昀安、蔡心渝組成，在排名賽、對抗賽皆奪下冠軍，而在六年級個人排名賽、對抗賽則由張瑋軒奪下雙金牌，五年級組則由方昀安拿下個人排名賽金牌。香山國小葉淑慧教練表示，小選手們戰勝了心理壓力，在團體賽最後關頭射下了桃園縣大竹國小。拿下雙金牌的張瑋軒則決定繼續就讀富禮國中繼續射箭生涯。

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緊接著上場的國中組賽事，由富禮國中接手拿下3金1銀2銅的佳績，國女組團體對抗賽由張家欣、蘇思敏、顧靜彤、鄔旻之拿下金牌，而蘇思敏更在九年級組個人對抗賽再拿一金，鄔旻之拿下銀牌；七年級的林嘉妤也在個人對抗賽上拿下金牌，蔡穎萱奪下銅牌，另外國男組七年級個人對抗賽則由林育淵拿下銅牌。溫雅雲教練於賽後表示，蘇思敏的表現漸入佳境，越來越能掌握比賽節奏，金牌穩穩落袋。

高中組和公開組的比賽，高中組拿下1金1銀1銅的成績，由不敗香山高中女子團體陽亞蓉、蘇思蘋、蘇奕云、康祐綾順利拿下女子團體組金牌、香山高中楊雅蓉在女子組個人對抗賽奪下銅牌；另外在高男組的個人對抗賽上，由新竹高商羅逸帆奪下銀牌，最後公開組女子組則由奧運國手譚雅婷奪下金牌、林詩嘉拿下銀牌。倪大智教練表示，高中組的選手們全力備戰全國中等學校運動會，勢必要為新竹市拿下好成績。

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