HBL》「灰姑娘」光復氣力放盡 高苑季軍創15年最佳

高苑工商大比分擊敗光復高中，拿下季軍。（記者陳志曲攝）





〔記者林岳甫／台北報導〕光復高中為107學年度HBL高中籃球聯賽男子組最大黑馬，昨差點演出「灰姑娘傳奇」，今日藍猿軍團卻狀況百出，無人得分上雙，引以為傲的防守更是遭破解，最終以60：89不敵高苑工商，第4名仍創隊史最佳成績；高苑隊史首次在台北小巨蛋贏球，這座季軍更是睽違15季的最好名次。

光復主帥陳定杰本季率隊二度面對恩師田本玉領軍的高苑工商，兩軍前一次交手在8強賽，光復以24分之差慘敗。如今，光復、高苑再度狹路相逢，光復全場氣力放盡，一路被壓著綠衫軍壓著打。高苑表現最佳為中鋒吳忠宏斬獲17分，後衛林奇翰挹注13分，蔣浩文12分及簡賀宇9分，全隊更是登錄12人，有10名有分數進帳。

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高苑工商簡賀宇（右）急停跳投。（記者陳志曲攝）



高苑隊史在90學年度奪亞軍，92學年度拿到季軍及95學年度殿軍，一直到104學年度、105學年度雖兩度叩關小巨蛋4強舞台，卻是2場皆敗，只能抱撼奪2座殿軍，如今，終於打破「小巨蛋魔咒」，取得隊史首勝，創睽違15年的最好成績。

光復徐允城15分，為全隊唯一得分破雙位數，198公分「喬神」喬楚瑜繳出9分、10籃板。藍猿軍團雖在4強賽兩戰皆敗，第4名為隊史最佳成績，尤其本季從12強複賽扳倒泰山高中、東山高中，8強更爆冷擊敗強權松山高中，期間也讓南山高中、能仁家商都贏得十分辛苦，成為不容小覷的高中籃壇新勢力。

高苑工商林奇翰（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



高苑工商吳忠宏空中接力補籃。（記者陳志曲攝）



光復高中喬楚瑜（中）遭對手嚴加看管。（記者陳志曲攝）



高苑工商總教練田本玉。（記者陳志曲攝）



光復高中總教練陳定杰。（記者陳志曲攝）



高苑工商大比分擊敗光復高中，拿下季軍。（記者陳志曲攝）



高苑工商拿下季軍。（記者陳志曲攝）



光復高中落敗。（記者陳志曲攝）



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