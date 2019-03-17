中職》化身「眼鏡俠」 桃猿黃偉晟的改變看得見

Lamigo桃猿黃偉晟化身「眼鏡俠」。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕29歲的桃猿投手黃偉晟今年不一樣了，他為了解決閃光問題戴上黑邊眼鏡，「去年發生過看不見暗號的情況，決定戴眼鏡來改善。」除了化身「眼鏡俠」，黃偉晟今年身體狀況也比往年理想，希望能有一番新氣象。

「我不敢動雷射手術，我怕瞎掉。」黃偉晟笑說自己的新改變，其實是起因於去年球季，「有次在台南比賽，我已經嚴重到看不到小胖（林泓育）的暗號，他還上來問我說是不是看不見。」

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為了解決嚴重的閃光問題，黃偉晟去年跑去特製鏡片，今年初才拿到眼鏡，「因為鏡片必須防破碎，所以要用特殊的強化玻璃，跟一般眼鏡比較不一樣。」

29歲的黃偉晟前年季後動刀處理困擾已久的左膝問題，但季中就面臨體能問題，去年在一軍投16.1局，是他2014年加盟桃猿以來的最低局數，今年月薪也遭減至13.5萬元。

「今年比較少跑防護室了。」黃偉晟希望今年能用健康身體迎接新球季。

Lamigo桃猿黃偉晟。（記者黃志源攝）

桃猿黃偉晟去年在一軍投16.1局。（記者黃志源攝）

黃偉晟去年跑去特製鏡片，解決閃光問題。（記者黃志源攝）

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