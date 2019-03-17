日職》拿手變速球發威 宋家豪中繼1局無失分

樂天金鷲宋家豪。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲今天公辦熱身賽迎戰中日龍，台灣投手宋家豪中繼1局無安打無失分，變速球相當犀利，連續解決2名打者，防禦率降至2.25，幫助樂天終場以4：2贏球。

樂天首局靠著島内宏明和銀次的安打攻下3分，先發投手藤平尚真繳出5局2K無失分的好投退場，宋家豪在6局上接替登板，面對該局首棒打者京田陽太，全投變速球，先讓他擊出二壘滾地球出局，再用變速球讓平田良介擊出游擊平飛球出局，最後洋砲維西耶多（Dayán Viciedo）擊出右外野飛球出局，宋家豪投出三上三下，完成投球任務。

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宋家豪今天中繼1局投11球，其中有7球是變速球，沒有被敲出安打無失分，防禦率降至2.25，最快球速達143公里。

西武小將吳念庭今天也有出賽，面對阪神替補守一壘，兩打席無安打，吞下一次三振，熱身賽打擊率跌至2成94。

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