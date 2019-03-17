HBL》光復高中奪殿軍 寫下新竹市籃球史新猷

光復高中奪下殿軍。（記者陳志曲攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽今落幕，新竹市光復高中籃球隊在本次賽季如同踏上驚奇之旅，從去年11月開打的資格賽，一路過關斬將，可被視為本年度最強黑馬，而光復小將不負眾望，帶著大家的期待，前進台北小巨蛋參加四強賽，與能仁家商、南山高中、高苑工商一決高下爭取冠軍金盃，最後奪下殿軍，也創下新竹市球隊在HBL聯賽的歷史紀錄。市長林智堅表示，選手每一天都是以加倍的訓練追趕著進度，「凡事沒有奇蹟只有累積」，非常恭喜光復高中為新竹市籃球史創下新猷。

16日光復高中先對上不敗王者能仁家商，開打後比分一直緊咬在5分以內，即便到了第3節比分一度拉開，最後卻能完美執行教練所交付的任務，刻意放慢進攻節奏，加強防守，讓能仁得分被壓制在60分以內，到最後7秒，喬楚瑜甚至攔下了能仁邊線發球，阻擋了進攻，反快攻，進攻籃板，最後在撥搶中擊中眼鏡反彈至籃框，差點得分，最終以53：55兩分惜敗，但這已讓「能仁家商」淚灑現場，足見光復高中造成的巨大壓力，也是暨淘汰松山後的另一代表作。

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今面對南霸天高苑工商，光復以60：89奪下第四名，賽後陳定杰教練表示「氣力放盡」，定杰教練對於球員的掌握度極高，善用各類的比喻讓選手理解球場上的狀況，而承襲田本玉教練的舉牌戰術法，也能見到在球場上生生不息的傳承，「每一場比賽，不是結束，而是另一個開始，我們完成了21場的賽事」。

「新竹有一所光復！」帶隊教師何長仁老師說，他們最大的目標，就是讓竹竹苗的孩子知道，如果要打球，還有光復高中可以選擇，而這21場賽事，讓選手們獲得了非常大的成長，教育處長李芳齡表示，去年市府積極爭取HBL資格賽辦在新竹市，就是希望讓市民與學生能夠在主場為「主場球隊」光復高中加油，更要做光復高中籃球隊最佳的後盾，而光復高中不僅是打入四強，更是打出了讓所有新竹人都驕傲的賽事。

教育處表示，在榮獲107學年度HBL籃板王與阻攻王的新竹市「眼鏡俠」喬楚瑜帶領下，光復籃猿軍團在本年度畫下完美的句點，面對來年，他們將持續訓練，繼續攀向更高的高峰，以稱霸全國為目標！

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