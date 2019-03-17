中職》第1局被桃猿二軍打3分 奧斯丁坦言犯了錯

統一獅先發投手奧斯丁。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今在公辦熱身賽面對桃猿二軍，1局上攻了5分大局之後，獅隊洋投奧斯丁在下個半局也丟了3分，他賽後坦言自己犯了錯，沒有抓準時間去熱身。

由於桃猿一軍昨天才從日本和羅德進行交流賽返台，今天在台南球場仍以二軍迎戰統一獅，明天一軍才會到斗六和中信兄弟對戰。面對桃猿二軍，獅隊今天以12：4大勝，但第1局其實兩隊投手都很掙扎。

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統一獅先發投手奧斯丁開賽表現不穩。（記者黃志源攝）

獅隊新洋投奧斯丁第2度在公辦熱身賽登場，他在隊友1局上攻5分後，1局下就被敲5支安打外加1保送失3分。奧斯丁賽後透過翻譯蘇元泰表示，第1局有件事做錯了，球隊進攻25至30分鐘，他就坐在那邊沒有熱身，後來他告訴自己要專注一些，第2局才進入狀況。

「蔗總」黃甘霖對奧斯丁的表現並不擔心，也清楚他第1局是因為攻勢太長導致休息太久，投球質感有點變化，「之後例行賽遇到類似狀況，會提醒他提早去熱身。」奧斯丁將是獅隊先發輪值一員，蔗總認為今年內野有林祖傑加入，加上陳傑憲在二壘適應不錯，以及楊家維也能提供內野穩定度，都能給予投手更高安定感，相信奧斯丁若正常發揮，會有不錯表現。

統一獅買嘉儀擊出全壘打和隊友擊掌。（記者黃志源攝）

統一獅潘武雄。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿先發投手林逸翔。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿潘耀傑。（記者黃志源攝）

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