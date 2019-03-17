HBL》李吟娸雙十帶領破不敗永仁！南山勇奪隊史第2冠

南山高中擊敗永仁高中，拿下總冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰，由本屆全勝的永仁高中對決南山高中，南山在後衛李吟娸、陳靳豫萱合砍37分帶領下，以65：61擊敗永仁，奪下隊史第2冠。

南山主控楊秀琴在上週六不慎傷到膝蓋，導致本週兩場賽事都未能健康出賽，昨南山打出團隊籃球，彌補楊秀琴的空缺，成功扳倒上屆冠軍普門中學，連兩年闖進冠軍戰。

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南山高中李吟娸（中）。（記者陳志曲攝）

今面對本屆拿下13連勝的永仁，南山開局毫無懼色，陳靳豫萱單節拿下7分，率隊取得領先，次節輪到李吟娸挺身而出，她在上半場貢獻13分，讓永仁在上半場打完暫居落後。

易籃後，上半場3犯的吳瑋茹重新回到場上，也帶動永仁攻勢，一口氣追到僅1分落後，隨後南山陳昱潔跳出以三分球反擊。

南山高中陳昱潔籃下進攻。（記者陳志曲攝）

決勝節還剩5分27秒時，今日手感火燙的林佳蓉投進兩分球，助永仁追平，兩隊開始拉鋸；倒數1分半鐘南山僅以1分領先，陳靳豫萱在罰球線上2罰中1，助隊握有領先優勢，加上李吟娸關鍵兩分，由南山帶走勝利。

南山此役有3人得分上雙，後衛李吟娸繳出雙十，19分、10助攻，陳靳豫萱18分；永仁林佳蓉投進4顆三分球，砍下全隊最高28分，隊長吳瑋茹17分次之，鄭慧慈雖只拿下6分，但抓下24個籃板。

南山高中球迷熱情應援。（記者陳志曲攝）

南山高中李吟娸關鍵出手，幫助球隊拿下總冠軍。（記者陳志曲攝）



南山高中女籃總教練李陸臻。（記者陳志曲攝）

南山高中奪下女籃冠軍。（記者陳志曲攝）

南山高中楊秀琴被隊友高高舉起。（記者陳志曲攝）

南山高中楊秀琴（中）讓哥哥背進場。（記者陳志曲攝）

永仁高中無緣總冠軍。（記者陳志曲攝）



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