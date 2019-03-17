中職》去年來台追夢 知念廣彌有可能開季就上一軍

統一獅投手知念廣彌。 （記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕去年來台追夢的日籍投手知念廣彌，雖然今年定位仍是獅隊的第4號預備洋投，但今天「蔗總」黃甘霖提到讓他開季就上一軍的可能性。

29歲的知念廣彌去年自費來台測試，並於3月中正式加盟獅隊，並於一軍出賽1場。由於知念的態度認真，深獲「蔗總」黃甘霖肯定，今年他再度來台，仍抱持今年可能是棒球生涯最後一年去面對新球季。

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知念今在7局登板，繳出1局2K無失分的內容。蔗總表示，由於另一洋投瑞安目前出現肩膀緊繃的狀況，如果這幾天觀察之後，仍然無法趕上開季，可能就會讓知念登錄一軍。

「因為也不能太勉強瑞安，洋將也會擔心沒有完全準備好，對球隊輪值也不好。」蔗總表示若真的讓知念登錄，可能會讓他在牛棚待命，定位在第6局上場，「目前我們後援像是黃峻彥和江承峰都受傷，可能讓知念來投第6局。」

知念在來台之前，都在東京自主訓練，還根據獅隊教練的要求，加強體能與柔軟度，投球動作也稍做修正。蔗總認為以他的能力，投1、2局是沒問題的。

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