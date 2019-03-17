HBL Live》南山次節僅9分 能仁半場扳平戰局

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 能仁家商 15 15 30 南山高中 21 9 30

第二節

能仁多點開花，漸漸縮小分差，林彥廷一次三分球助能仁外線開張，加上巧妙助攻，能仁追到2分落後。南山林心翔回敬三分球，持續維持領先。不過林彥廷籃下出手命中扳平戰局，將比賽張力提高。



第一節

南山高中陳力生率先命中三分球，加上陳冠中籃下得分，能仁則是靠高錦瑋罰球才開張，南山邱詠富抓到進攻籃板後又補籃命中，拉出8：1攻勢，逼得能仁喊出暫停。這時丁冠皓挺身而出，連拿4分，南山高中在倒數5分鐘就陷入犯規麻煩。

以三分球為主要攻擊武器的能仁在小巨蛋外線手感不佳，八投零中，直到首節後半段王凱裕在底角連續命中兩顆中距離，不過南山更順暢的進攻維持住領先優勢。

賽前報導

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽今天在台北小巨蛋進行最終日賽事，男子組冠軍戰於晚間6點登場，由不敗之師能仁家商大戰南山高中，能仁教頭林正明及南山主帥許時清都強調，防守、籃板是決勝負關鍵。

值得一提的是，南山男、女籃將追求HBL史上首度奪雙冠紀錄，他們在83學年度皆拿亞軍，相隔24年將再次攜手搶冠。許時清認為，若兩隊能一起奪冠，不僅能送給學校作為50週年賀禮，也相信剛過世的南山籃球隊重要推手郭暉老師在天之靈會很開心。

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