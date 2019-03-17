MLB》林子偉搶開季名單？紅襪教練談未來計畫

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手林子偉春訓表現亮眼，但各家列出的紅襪25人開季名單都沒有他的名字，至今也連續多場比賽未隨隊出賽，讓球迷大感失望，對此紅襪教練柯拉（Alex Cora）也提到他對林子偉的看法，以及未來的可能安排。

「現在談到林子偉，就是多了更多得更信心。」柯拉告訴紅襪記者麥卡佛瑞（Jen McCaffrey），「我去年就說過，他是我們最喜歡的球員之一，每次有機會總是會想到他，讓他上大聯盟，有時候我還會跟他聊高爾夫球和釣魚呢！」

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林子偉今年熱身賽表現比往年亮眼，出賽9場繳出3成75打擊率，守備上內外野都有貢獻，但至今已一週未出賽，今紅襪與勇士之戰也未隨隊出賽，而是被安排至小聯盟練手感。

柯拉解釋，其實林子偉的表現他都看在眼裡，「他在春訓期間的揮棒動作很流暢，手感很好，而且守備能力相當多元，內、外野兼修，他負責二壘時也表現得更穩定。」柯拉表示，他很開心看到林子偉的成長。

衛冕軍紅襪人才濟濟，二壘手已有佩卓亞（Dustin Pedroia），工具人角色則以霍特（Brock Holt）和努涅茲（Eduardo Nunez）為優先，不過球迷也無須太過失望，按照柯拉的說法，就算林子偉無緣擠進開季名單，之後有任何機會他都會是升上大聯盟的首選。

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