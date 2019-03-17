HBL》林彥廷、高錦瑋聯手發威 能仁擊敗南山全勝封王

林彥廷（左）、高錦瑋聯手發威，率領能仁擊敗南山全勝封王。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽今日在台北小巨蛋邁入最終高潮，吸引爆滿球迷進場觀戰，壓軸登場的男子組冠軍戰由16連勝能仁家商對戰南山高中，能仁靠「阿美族彈簧腿」林彥廷、主控高錦瑋發威，率隊以57：50擊敗南山，以17連勝不敗之姿奪隊史第3座冠軍。

能仁昨4強戰以55：53險勝光復高中，第7度晉級冠軍戰；南山72：59大勝高苑工商，取得第16張爭冠門票，這也是兩隊自100學年度後再次於冠軍戰交鋒，至於本季首次對戰於8強賽，能仁在延長賽以6分之差險勝南山。

請繼續往下閱讀...

南山在首節雖打出不錯的開局，但次節整節僅拿9分，也讓能仁在半場結束追成30：30平手。易籃後，兩隊都拉高防守強度，能仁單節僅11分，南山更是只有10分。能仁主控高錦瑋在末節挺身而出連拿10分，包括2顆三分球，率隊領先最多8分，更是奠定勝基。

南山高中邱詠富（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）



能仁自101學年度隊史二度全勝封王，如今再以17戰全勝之姿登頂，奪下隊史第3座冠軍，值得一提的是，能仁在101學年度、102學年度完成2連霸，總教練由林育正出任，這座冠軍也是主帥林正明執教能仁逾10年的首座冠軍。

能仁表現最佳為「阿美族彈簧腿」林彥廷攻下24分、18籃板，高錦瑋末節接管戰局更是奪冠關鍵人物，他繳出15分、6籃板及5助攻。

南山表現最佳為「小坦克」邱詠富12分，林心翔9分、陳冠中8分，可惜末節守不住高錦瑋、林彥廷，無緣隊史第8座冠軍，以亞軍收場。

本屆HBL就在滿場球迷聚集於小巨蛋劃下句點，男子組冠軍、亞軍、季軍高苑工商，殿軍光復高中；女子組后座由南山高中奪下，亞軍為永仁高中，季軍是普門中學，殿軍是北一女中。

HBL高中籃球聯賽男子冠軍戰在小巨蛋舉行，破萬民眾進場觀戰。（記者陳志曲攝）



HBL高中籃球聯賽男子冠軍戰在小巨蛋舉行，破萬民眾進場觀戰。（記者陳志曲攝）



南山高中張兆辰（右）籃下進攻。（記者陳志曲攝）



南山高中陳力生（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）



能仁家商王凱裕（左）籃下進攻。（記者陳志曲攝）



能仁家商林彥廷（右）急停跳投。（記者陳志曲攝）



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/