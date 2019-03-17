中職》打線大爆發、牛棚險放火 悍將13：12險勝兄弟

富邦悍將林哲瑄將低角度壞球「撈成」3分全壘打。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕富邦悍將展現「宇宙邦」的超級火力，先發打線全員安打，前6棒都有打點進帳，牛棚差點守不住10分的領先，只以13：12險勝中信兄弟，拿下公辦熱身賽第3勝。

悍將在陳品捷率先二壘安打帶動下，一開賽就狂攻7人次搶下3分，4局上靠蔣智賢陽春彈拿下第4分，5局上更大舉進攻13人次，在林哲瑄3分彈助威下鯨吞7分，6局上再把領先擴大到10分。

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富邦悍將蔣智賢擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

悍將6局下換下先發5局失2分的索沙，張耿豪、范玉禹、林羿豪、張竣龍陸續登板，竟被兄弟扳回10分追到只差1分，終結者倪福德8局下提前上場化解危機，9局下續投演出3上3下。

悍將先發打線全員安打，第1棒陳品捷、第4棒蔣智賢都演出「猛打賞」，前6棒都有打點進帳，以林哲瑄4分打點最多。

預定擔任兄弟開季首戰先發的艾迪頓，投完第1局用30球比昨天陳琥還多2球，撐完4局挨10安失7分，累計公辦熱身賽出賽2場、投8局、挨17安、失10分。

兄弟擊出18支安打與悍將相同，以第4棒林智勝5打數3安打最佳，洋砲艾銳克來台首轟於8局下出爐，這發3分彈助兄弟追到只差5分，開啟單局灌進7分的反撲。

富邦悍將蔣智賢擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

富邦悍將林哲瑄將低角度壞球「撈成」3分全壘打。（記者黃志源攝）

富邦悍將先發投手索沙。（記者黃志源攝）

中信兄弟先發投手艾迪頓。（記者黃志源攝）

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