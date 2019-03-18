火箭迎戰灰狼 哈登出戰存疑 今日賽事預告與轉播

哈登。（資料照，美聯社）

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NBA精彩賽事，西部強權火箭將迎戰灰狼，兩隊近況皆不算太好，火箭上一戰吞敗，賽後主力哈登（James Harden）傳傷情，今天出賽成疑。

UBL大專棒球聯賽決賽也在今天開打，對戰組合為開南大學面對南華大學、文化大學對決台灣體大，獲勝的兩支隊伍明天將要來爭奪冠軍，輸球的球隊明天也要進行季軍戰。

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中職官辦熱身賽進入第11場，中信兄弟與Lamigo桃猿要在斗六球場交手，兩隊昨日都吞下敗仗，中信兄弟更是二連敗，今天戰況會如何，請鎖定自由體育。

NBA

09：00 灰狼 vs. 火箭 愛爾達體育1台

09：00 暴龍 vs. 活塞 緯來體育（D-LIVE）

中職官辦熱身賽

18：35 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

地點：斗六球場

大專棒球聯賽決賽

13：00 開南大學 vs. 南華大學

17：00 文化大學 vs. 台灣體大

轉播：FOX體育、FOX體育3台

地點：天母棒球場

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