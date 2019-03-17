HBL》讚高錦瑋扮奪勝關鍵 能仁教練：感謝球員幫我拿首冠

能仁家商總教練林正明剪下籃網。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽，能仁家商以57：50擊敗南山高中，最終以17連勝不敗之姿奪隊史第3座冠軍，也是能仁教頭林正明帶兵首冠，賽後他激動得向子弟兵道謝。

「謝謝球員給我機會，他們也替自己及學長失去的給拿回來，非常謝謝他們。」林正明開心說道，「真的感謝他們，給我第一冠。」

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能仁與南山此戰陷入激戰，兩隊半場打完還戰成平手，不過，高錦瑋在末節挺身而出連拿10分，幫助能仁拉開比分，奠定勝基，賽後林正明也點出能仁獲勝關鍵因子，正是高錦瑋決勝節接管戰局的表現。

「就是高錦瑋這點，雙方背負相同壓力，防守、籃板等數據都差不多的情況下，就看誰能在緊要關頭跳出，而高錦瑋扮演這個角色。」林正明說。

高錦瑋賽後也非常感謝教練一路上的指導，「其實教練私下幫我們很多，他在冠軍賽期間叫我們不要給自己太大壓力，有機會就出手，我們都很希望能幫教練拿到冠軍。」

能仁家商高錦瑋（中）。（記者陳志曲攝）

能仁教頭林正明。（記者陳志曲攝）

能仁家商林彥廷 （右）拿下MVP。（記者陳志曲攝）

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