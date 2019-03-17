台南安平鐵人賽》亞運國手發威 王威凱、張绮文稱王封后

王威凱台南安平鐵人賽稱王。（全國鐵人三項運動協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年台南安平全國鐵人三項錦標賽，去年雅加達－巨港亞運的國手群發威，王威凱、林威志在標準賽菁英男子組分居1、3名，張绮文則在標準賽菁英女子組封后；至於尋求連霸的女將郭家齊因扭傷腳踝退賽，錯失衛冕機會。

王威凱在這場競爭激烈的賽事中，挾1小時49分26秒稱王，張家豪1小時49分51秒獲得亞軍，林威志則1小時50分47秒拿季軍。王威凱表示，賽前試游覺得水感不是很好，所幸今天表現還可以，但騎自由車時，一直處於逆風狀態，有點比較吃力，「大概騎第2圈時，就有要靠路跑決勝負的心理準備，也還好訓練時預想戰略，最後才有好的步伐順利奪冠。」

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王威凱台南安平鐵人賽下水游泳感覺水感還可以。（全國鐵人三項運動協會提供）

2小時2分37秒封后的張绮文則透露，少了隊友郭家齊一起比賽，讓她在騎自由車時，沒有人能配合戰術，但歷經去年亞運洗禮，讓整體實力進步，尤其心態上成長更明顯。「自己一直拉速度、帶領先集團，雖然很吃力，最後路跑幾乎沒有多餘力氣衝刺，所幸最近瘦了一點，身體也輕了，不然真的撐不住。」原來她沒刻意減重，而是先前參加另項賽事，由於游泳場地水質太髒，導致賽後狂拉肚子，加上有點流感生病，才讓體重往下掉2公斤。

這次賽事做為南韓慶州亞錦賽、法國世界中學生鐵人三項錦標賽、菲律賓蘇比克灣亞洲盃等三大賽事的國手選拔依據，我國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示，依遴選辦法，菁英組前3名只要接受徵召，就能成為國手；此外，張團畯、郭家齊奧運排名若維持前150，也可依遴選辦法入選國手。

台南安平鐵人賽張绮文衝抵終點。（全國鐵人三項運動協會提供）

台南安平鐵人賽張绮文封后。（全國鐵人三項運動協會提供）

台南安平鐵人賽女子組頒獎。（全國鐵人三項運動協會提供）

台南安平鐵人賽男子組頒獎。（全國鐵人三項運動協會提供

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