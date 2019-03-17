HBL》奪冠軍賽MVP 能仁林彥廷感性致謝

能仁家商總教練林正明（中）開心擁抱林彥廷。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕能仁家商林彥廷冠軍戰攻下24分、18籃板，幫助能仁家商以57：50擊敗南山高中，以17連勝之姿奪下隊史第三冠，林彥廷拿下男子組冠軍賽MVP，賽後他感性的向隊友致謝，要大家一起享受奪冠榮耀。

「真的很開心，沒有隊友的跑位和幫忙，也不會造就現在的我，這是屬於大家的勝利。」林彥廷說，「也很感謝我的爸媽，其實一開始選擇打球時，父母並沒有點頭，但沒想到我打到了現在，爸媽都在背後默默支持著我。」

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林彥廷也提到能仁教練林正明的一路指點，「其實教練都不會說好話，讓我一度很糾結，但我知道他是不想讓我滿足現況，要讓我持續進步。」

「至於為什麼要說『一生只有一次HBL』，這是因為這個舞台只有一次，結果有殘酷、有美好，但也要走到最後才會知道這裡的好，只有一隊能拿到最後冠軍，才因此而殘酷。」林彥廷說。

能仁家商林彥廷（右）。（記者陳志曲攝）

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