MLB海外賽》運動家勝火腿 大王對決大聯盟投手再等等

運動家海外熱身賽首戰擊敗火腿。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家與水手將在20日於東京巨蛋進行海外開幕戰，今明兩天與日職球隊進行熱身賽2連戰，運動家今晚與日本火腿交手，查普曼（Matt Chapman）繳出3支3猛打賞，K.戴維斯（Khris Davis）和普洛法（Jurickson Profar）單場雙安，各打回2分打點，運動家終場以5：1擊退火腿。「台灣大王」王柏融此役在休息室觀戰，沒有上場。

火腿今天推出有原航平先發，首局就被開路先鋒葛洛斯曼（Robbie Grossman）敲出三壘安打，隨後連投2次保送形成滿壘，K.戴維斯的三壘滾地球送回1分。

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有原航平吞敗。（美聯社）

運動家第3局攻勢再起，靠著連續5支安打一舉灌進3分。火腿在7局下終於攻下分數，淺間大基在得點圈有人適時擊出安打，助隊破蛋，不過運動家啟用投手車輪戰，8名投手接力封鎖，終場以5：1贏球。

有原航平此役主投4局挨7安失4分，另外投出4次保送和2次三振，承擔敗戰。

王柏融今天海外熱身賽沒有上場，昨天對戰羅德2支0，因傷休養9天後再度出賽，王柏融受訪時曾表示：「休息一段時間，手感多少有點跑掉，還是跟平常一樣，藉比賽找感覺，還有6、7場熱身賽，不會太擔心。」

K.戴維斯。（美聯社）

查普曼。（美聯社）

王柏融（資料照，特派記者林正堃攝）

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