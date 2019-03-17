SBL》狀元陳昱瑞發威 主帥：選到像是挖到寶

台銀陳昱瑞表現優異。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕墊底的台銀迎戰龍頭台啤，結局卻出乎意料。台銀全場一路壓著對手打，最大領先達15分。台銀狀元陳昱瑞扮演「第四節先生」，單節2記關鍵三分彈，獨拿8分，率隊85：80獲勝，喜迎本季第8勝。

台銀此役靠著外線砲火轟垮對手，全隊28投13中，遠優於台啤的22投5中，雖然末節最後2分鐘內遭對手打出15：4的反撲，但仍驚險守成，本週2戰全勝。

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台銀菜鳥陳昱瑞，進入3月後表現極佳，連續5場得分上雙，其中有3場轟破20分，強勢問鼎新人王。韋陳明也盛讚，「選到陳昱瑞就像挖到一塊寶，除了進攻能力出色外，防守判斷力和敏銳度佳，對於一名新人而言相當罕見。」

台啤戰績下滑至20勝12敗，領先第二名的富邦勇士僅剩半場勝差。洋將愛德攻下全場最高27分，外加10籃板，菜鳥簡祐哲則近上生涯新高13分。

SBL17日於板橋球場舉行台啤主場日，台啤球員賽後為前來加油的球迷簽名。（記者羅沛德攝）

台銀天使（右）突破台啤周伯勳（左）防守。（記者羅沛德攝）

台銀陳順詳突破台啤防守。（記者羅沛德攝）

台啤蔣淯安外線出手。（記者羅沛德攝）

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