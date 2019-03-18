羽球》瑞士攻頂失利 李洋／王齊麟亞軍入袋

「麟洋配」無緣今年第２冠。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男雙新組合「麟洋配」李洋／王齊麟今天在超級300系列瑞士公開賽決賽功虧一簣，以19：21、16：21不敵男雙世界排名第九的印尼搭檔阿爾弗藍（Fajar Alfian）／阿迪安托（Muhammad Rian Ardianto），屈居男雙亞軍，無緣本季第2冠。

「麟洋配」李洋／王齊麟挾著在西班牙大師賽奪冠的氣勢，在瑞士公開賽一路過關斬將，分別扳倒世界排名第四、全英賽冠軍印尼哈珊／塞提亞萬和南韓李龍大／金基正，成功晉級決賽。

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李洋／王齊麟在決賽對上世界第九的印尼組合阿爾弗藍／阿迪安托，首局戰況激烈，李洋／王齊麟一路緊咬，屢次扳平戰局，兩人展現十足韌性，網前小球策略奏效，讓對手掛網，一度以17：16超前，但印尼組合後半段連拿3分，李洋／王齊麟以19：21失掉首局。

李洋／王齊麟次局開局雖靠著強力殺球取得領先，但回擊多次發生失誤，讓對手有機可趁，將差距拉開至5：10，雖靠著防守逐漸拉近分數，一度追近到只差2分，但兩人仍無法控制失誤，最後未能挽回頹勢，終場以16：21飲恨吞敗，收下亞軍。

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