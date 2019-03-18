NBA》「詹皇」被搧再見火鍋 湖人本季慘遭尼克橫掃

海佐尼亞（右）的再見火鍋讓詹皇也吃鱉。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕還在季後賽邊緣掙扎的洛杉磯湖人隊，今天作客大蘋果面對尼克隊，雙方鏖戰到最後一秒，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）發動最後一擊，卻遭到海佐尼亞（Mario Hezonja）火鍋封阻，終場湖人隊便以123：124輸給尼克，本季2場對決全數吞敗。

第四節比賽時間還剩下3分45秒時，湖人隊還以11分領先尼克，眼看勝利就要到手，尼克眾將們卻在此時於攻守兩端超常發揮，以D.喬丹（DeAndre Jordan）與穆迪耶 （Emmanuel Mudiay）聯手完成的空中接力揭開序幕，尼克隊打出一波13：1的攻勢，詹姆斯在這段時間內，不僅所有的投籃嘗試都以失敗告終，還遭D.喬丹以及海佐尼亞各送一鍋，海佐尼亞最後的關鍵火鍋更是讓比賽一「鍋」定音。

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在吞下這場難堪的敗戰以後，湖人隊目前的戰績在31勝39敗，排名西部第11，離季後賽還落後多達9場勝差，想進季後賽的機率更加渺茫。

湖人隊輸球後目前戰績為31勝39敗。（美聯社）

這場比賽湖人隊詹姆斯拿下全場最高的33分，外帶6籃板8助攻，庫茲馬（Kyle Kuzma）拿下18分8助攻。尼克隊本場比賽先發全員都奮戰33分鐘以上，五人的得分至少都有15分，其中穆迪耶28分是全隊最高，多森（Damyean Dotson）有25分6籃板6助攻進帳，D.喬丹15分17籃板7助攻，海佐尼亞17分8籃板，新秀諾克斯（Kevin Knox）19分6籃板。

詹姆斯最後關頭4投盡墨，還吃下兩鍋。（美聯社）

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