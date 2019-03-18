NBA》東部兩大勁旅對決 「字母哥」轟生涯新高52分仍輸七六人

亞德托昆波禁區強勢上籃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人今天作客密爾瓦基踢館目前聯盟龍頭公鹿隊，儘管「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下52分寫下個人生涯得分新高，但還是不敵恩比德在關鍵決勝節單節轟下18分的超水準演出，最終以125：130敗給來訪的七六人。

恩比德爆扣籃框。（美聯社）

本場比賽七六人砲火兇猛，三分球命中率高達46.9%，前三節打完七六人以7分領先公鹿，進入決勝節公鹿苦苦追趕，在比賽最後6.9秒靠著B.羅培茲（Brook Lopez）的三分彈將比分追到3分差，進球後公鹿隨即採取犯規戰術，但已經為時已晚，最終七六人就以130：125擊敗公鹿。

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J.巴特勒三分出手。（USA TODAY）

恩比德（Joel Embiid）40分15籃板6助攻，J.巴特勒（Jimmy Butler）17分6籃板3助攻，瑞迪克（JJ Redick）19分，T.哈里斯（Tobias Harris）12分7籃板4助攻。

亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）52分16籃板7助攻，米德爾頓（Khris Middleton）19分7籃板6助攻，B.羅培茲（Brook Lopez）14分4籃板1助攻，布雷德索（Eric Bledsoe）12分5籃板6助攻。

亞德托昆波爆砍52分。（美聯社）

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