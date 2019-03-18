NBA》「湯神」昨對陣雷霆精彩爆扣 連刷生涯兩項新紀錄

K.湯普森精彩爆扣。

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士昨日在客場以110：88大勝奧克拉荷馬雷霆，剛剛在上一場對陣火箭轟下個人本季第200顆三分球的明星後衛「湯神」K.湯普森（Klay Thompson），今天更刷新他生涯兩項新紀錄。

K.湯普森在上一場與火箭的激戰中投進本賽季第200顆的三分彈，與隊友柯瑞一同保持連續7季三分球命中數達到200顆以上的鬼神紀錄，昨天對陣雷霆的比賽中，第三節接獲隊友傳球殺到籃下演出精彩爆扣，這次灌籃是他本季第22次爆扣，寫下生涯灌籃數新高，除此之外，他生涯三分球總命中數來到1761顆，超越史托雅克維奇（Peja Stojakovic）躍居NBA史上第17名。

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Klay Thompson now has more dunks this year （22） than in any other previous single season.pic.twitter.com/UIVTiwhlQ8 — Sporting News （@sportingnews） 2019年3月17日

K.湯普森今年賽季結束將成為聯盟一等一的自由球員，本賽季他為勇士出賽65場比賽均為先發上陣，場均拿下22.5分4個籃板2.4次助攻，得分及籃板數均是生涯新高，外界看好K.湯普森有望與勇士續約簽下一份頂級合約。

Congrats to @KlayThompson of the @warriors for moving up to 17th on the all-time 3PM list! #DubNation pic.twitter.com/tifNd7QUgG — NBA （@NBA） 2019年3月17日

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