NBA》「湯神」昨對陣雷霆精彩爆扣 連刷生涯兩項新紀錄

K.湯普森精彩爆扣。

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士昨日在客場以110:88大勝奧克拉荷馬雷霆,剛剛在上一場對陣火箭轟下個人本季第200顆三分球的明星後衛「湯神」K.湯普森(Klay Thompson),今天更刷新他生涯兩項新紀錄。

K.湯普森在上一場與火箭的激戰中投進本賽季第200顆的三分彈,與隊友柯瑞一同保持連續7季三分球命中數達到200顆以上的鬼神紀錄,昨天對陣雷霆的比賽中,第三節接獲隊友傳球殺到籃下演出精彩爆扣,這次灌籃是他本季第22次爆扣,寫下生涯灌籃數新高,除此之外,他生涯三分球總命中數來到1761顆,超越史托雅克維奇(Peja Stojakovic)躍居NBA史上第17名。

請繼續往下閱讀...

Klay Thompson now has more dunks this year (22) than in any other previous single season.pic.twitter.com/UIVTiwhlQ8