MLB》洋基派克斯頓4.1局無安打 哈波傷癒歸隊苦吞2K

派克斯頓今天4.1局無安打。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天在熱身賽對陣費城人隊，洋基隊新同學派克斯頓（James Paxton）投出精彩的4.1局無安打比賽，賽後總教練也大讚他的精采表現。費城人隊哈波（Bryce Harper）今天傷癒歸隊，選到1次保送苦吞2K，春訓首安尚未開張。

派克斯頓今天先發4.1局無安打，送出4次三振2次保送，失掉1分自責分。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後採訪時談到子弟兵的表現說：「他只要進入最佳狀態，就是聯盟頂尖的投手，他就像他過去那樣的好，我們有種感覺，那就是他的生涯年尚未到來，而他現在的表現已經讓人相當印象深刻。」

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賽後派克斯頓也認為，今天他所有的球種感覺都相當良好：「球出手的感覺相當好，我投得位置也很棒，我在幾個打席當中把球數投得有點深，我需要再有效率一點，這樣才能把局數投長，但我們會針對這件事再去訓練，總體來說桑契斯（Gary Sanchez）在本壘板後方的工作做得相當好。」

這場比賽洋基隊共有三人開轟，仍在爭取開季先發的一壘手柏德（Greg Bird），托瑞斯（Gleyber Torres）以及杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）。

傷癒歸隊的哈波今天雖然沒有安打還吞下2次三振，但他已經能夠正常揮棒，賽後他說：「我的感覺很好，這很令人驚訝，我不敢相信我在昨天回來時腳上已經沒有任何腫脹以及瘀青，很高興我今天的感覺更好了。」

哈波重返球場。（圖片取自推特）

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