NBA》林書豪地位受動搖？競爭對手賽後這樣說

范維利特（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪加盟暴龍後仍舊找不到太好狀態，今日對活塞雖頂替明星控衛羅利（Kyle Lowry）先發上場，但只拿下3分，下半場角色還被本戰傷癒復出的暴龍隊控衛范維利特（Fred VanVleet）取代，令球迷擔心他在暴龍隊未來會否被邊緣化。

林書豪。（資料照，美聯社）

本季身為奪冠勁旅的暴龍隊，原本就是在24歲范維利特因左手大拇指受傷缺陣三週的狀況下，找來林書豪擔任替補控衛，希望增添板凳火力，不料林書豪加盟暴龍後除了上場時間比在老鷹時還多，包括得分、助攻等數據皆下滑，三分球命中率更是跌到僅剩.152，還未能有令人印象深刻代表作。

請繼續往下閱讀...

今天對戰活塞，羅利因腳踝傷勢缺戰，由林書豪頂替先發，不過豪哥仍欠缺進攻慾望，上場17分鐘僅出手4次命中1球，進帳3分，另有2籃板3助攻，到了下半場則變成范維利特主控。

賽前原本暴龍預期，將對剛傷癒復出的范維利特今天的上場時間有所限制，但最後卻打了足足有31分鐘，三分球5投4中，進帳17分攻下全隊第二高，暴龍隨隊記者Ryan Wolstat表示，林書豪在場上時間看起來太過迷失，范維利特下半場才取代他的位置。

今天末節的關鍵時刻也是由范維利特主控，但是他也在剩下1分10秒時發生傳球失誤，讓暴龍葬送追平契機，賽後總教練納斯（Nick Nurse）說，「范維利特一直努力在調整身體狀態，他不需要限制，所以我們放手讓他去打。」范維利特則說，他原本還想打更久的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/