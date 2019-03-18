MLB》就算二壘老將缺陣也不帶林子偉 紅襪總教練說明原因

紅襪二壘老將佩卓亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪35歲的二壘老將佩卓亞（Dustin Pedroia）將要迎來生涯第14個賽季，去年他因為膝蓋傷勢只出賽3場比賽，今年春訓紅襪也將為他安排了完整的規劃，如果開季他還需要時間才能重返大聯盟，那紅襪也有應對的方法。

佩卓亞在上個賽季開刀修復左膝軟骨，因此春訓也比別人晚開始，他在歸隊沒多久就後又因為左膝發炎，導致他最終缺席整個賽季，而紅襪隊則在去年拿下世界冠軍。今年佩卓亞力拼回歸，目前已經在小聯盟出賽數場，大聯盟熱身賽也有上場，距離開季剩下12天，紅襪隊也對於佩卓亞能夠開季回歸感到樂觀。

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如果佩卓亞能夠順利歸隊，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，他們開季就會採取13打12投的陣容，但若是無法歸隊，林子偉是否有機會卡位？柯拉認為，由於陣中有兩位工具人霍特（Brock Holt）和努涅茲（Eduardo Nunez）在，因此若佩卓亞無法開季，球隊會改採取12打13投的策略，林子偉也幾乎確定無法開季。

雖然林子偉被兩位工具人擋住，但只要球隊出現傷兵，林子偉就會是第一順位的選擇，最近林子偉雖然沒有出賽，但紅襪隊記者麥卡佛瑞（Jen McCaffrey）透露，他其實最近幾場比賽都有在小聯盟出賽。

林子偉春訓打擊手感火燙，但開季上大聯盟的機會仍舊很低。（資料照，美聯社）

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