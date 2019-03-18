足球》梅西又開掛「戴帽」 巴薩大勝穩坐西甲龍頭（影音）

〔體育中心／綜合報導〕西甲聯賽第28輪賽事，龍頭巴塞隆納作客挑戰排名第8的皇家貝提斯，巴薩隊長梅西（Lionel Messi）維持本賽季的火熱狀態，本場攻進3球完成「帽子戲法」，他的好兄弟蘇亞雷斯（Luis Suárez）本場也挹注1球1助攻，在雙箭頭的帶領下，幫助巴薩以4：1客場大勝皇家貝提斯，巴薩目前西甲積分66分，領先第2的馬德里競技10分。

完成帽子戲法的梅西幫助巴薩以4：1取勝。（歐新社）

比賽第18分鐘，巴薩球員於禁區外被犯規，取得一顆位置極佳的自由球機會，由隊長梅西操刀，皮球越過人牆在空中畫出一道完美的弧度後直衝球門死角破網，巴薩先馳得點1：0。在上半場傷停補時，烏拉圭神鋒蘇亞雷斯一記腳後跟助攻給梅西勁射破網，巴薩將2：0的比數帶進下半場。

請繼續往下閱讀...

下半場第63分鐘，蘇亞雷斯一個人從中圈附近帶球，連過4人後一路殺進敵營攻門得手，巴薩再次改寫比分至3：0。比賽第82分鐘，貝提斯靠著羅輪（Loren Morón）的進球才破蛋，但2分鐘後梅西又再一次攻破貝提斯的大門，單場獨進3球，最終比數4：1，巴薩帶走勝利全取3分積分。

梅西替巴薩出賽674場，追平上賽季末才離開巴薩的中場伊涅斯塔（Andrés Iniesta）的記錄，並緊追在傳奇中場大師哈維（Xavier Hernández）的767場之後，這場勝利是梅西在西甲取得的第477場勝利，超越哈維的476場成為西甲史上拿下最多勝利的球員。

梅西目前這賽季在西甲已攻進29球外加傳出12次助攻，進球和助攻數皆暫居西甲第1。

巴薩目前在西甲排名第1，積分來到66分，第2的馬競56分，第3的皇馬54分，貝提斯39分排名第8。

另外值得一提的是，現效力貝提斯的巴爾特拉（Marc Bartra）和特略（Cristian Tello）兩人皆是前巴薩的球員。

蘇亞雷斯本場貢獻1球1助攻，並有一次連過4人後的進球表現。（路透社）

巴薩主帥巴爾偉德目前率領巴薩在西甲暫居龍頭，西班牙國王盃也殺進決賽，歐冠盃則是進入8強，今年也是相當有機會再次完成單季3冠王的佳績。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/