NBA》季後賽席次競爭白熱化 熱火末節一波流帶走黃蜂

魏德末節拿下11分助隊奪勝（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽季來到最後階段，季後賽席次爭奪也來到白熱化的階段，排名東部老八的熱火今天面對到第十的黃蜂，賽前熱火僅領先黃蜂一場勝差，若是此戰吞敗，排名就會重新洗牌，不過熱火挺住壓力，在第四節打出一波32：15的攻勢，最終就以93：75帶走比賽勝利，也確保了老八的位置。

巴頓（今日美國）

本戰雙方上半場手感皆不優異，半場打完以39：39打平，不過下半場兩隊終於找回手感，黃蜂先是靠著沃克 （Kemba Walker）以及巴頓（Nicolas Batum）的發揮暫時保有4分領先，不過衛特斯（Dion Waiters）也跳出得分，第三節結束後，熱火保持1分的些微領先，決勝節，熱火老將魏德（Dwyane Wade）、卓吉奇（Goran Dragic）聯手掌控比賽，以高命中率擔當得分箭頭，魏德更是該節拿下11分，最終就靠著老將的發揮，熱火拿下比賽。

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魏德發揮英雄本色，本戰拿下17分、8籃板，其中有11分來自決勝節，卓吉奇19分、4助攻，先發出戰的阿德巴約（Ben Adebayo）16分、9籃板。

替補出發的卓吉奇表現出色（美聯社）

黃蜂方面，明星控衛沃克表現不佳，全場16投僅4中，僅拿下10分，替補出發的蘭柏（Jeremy Lamb）拿下全隊最高的21分、4助攻。

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