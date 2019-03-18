NBA》巴格利砍21分 國王賞公牛5連敗

巴格利（右）拿下全場最高21分（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王本日在主場面對來訪的公牛，面對即將到來的季後賽，國王目前排名西部第九，面對第八的快艇有著6場勝差，雖然搶進季後賽的機會渺茫，不過面對到戰績末段班的公牛勢必得全力搶勝，抓住最後一絲的機會，最後國王也不負眾望，靠著榜眼巴格利（Marvin Bagley III）的發揮下，終場以129：102保住主場勝利。

首節雙方分不出高下，國王小幅1分領先，次節希爾德（Buddy Hield）、巴格利（Marvin Bagley III）首感開始加溫，希爾德更在該節獨拿10分，靠著雙將發揮下，國王拉開到16分領先。易籃後國王攻勢再起，福克斯（De'Aaron Fox）、巴格利繼續在進攻端撕裂對方，而公牛在進攻僅靠著拉文（Zach LaVine）的發揮拿分，讓公牛的落後越來越大，決勝節提早進入垃圾時間，國王也輕鬆以27分差收下勝利。

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福克斯灌籃得分（美聯社）

榜眼巴格利發揮出色，全場21分、9籃板，福克斯17分、4籃板，希爾德也有16分、4助攻、3籃板。

拉文攻全隊最高18分（美聯社）

公牛方面，拉文攻下全隊最高的18分。

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