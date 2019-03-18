NBA》白魔獸驚人單場「雙二十」 魔術戲耍老鷹笑納二連勝

伍切維奇（右）單場拿下「雙二十」。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕奧蘭多魔術今天在主場迎戰亞特蘭大老鷹，魔術靠著「白魔獸」伍切維奇（Nikola Vucevic）單場拿下「雙二十」的精采表現，帶領魔術以101：91擊退老鷹，笑納二連勝，魔術目前排名東部第九，距離東部第八的熱火僅有1場勝差。

本場比賽大部分時間都由魔術領先，儘管老鷹在下半場苦苦追趕，但魔術沒有讓老鷹有將比賽翻盤的機會，始終保持一定分數的領先，最終魔術在主場以101：91擊敗來訪的老鷹。由於東部老八邁阿密熱火今天也贏球，魔術與熱火的勝差維持在一場。

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A.戈登（右）拿下22分8籃板3助攻。（美聯社）

伍切維奇27分20籃板3助攻，A.戈登（Aaron Gordon）22分8籃板3助攻，伊沃度（Wesley Iwundu）14分7籃板，奧古斯丁（D.J. Augustin）11分2籃板9助攻，富尼耶（Evan Fournier）11分4籃板4助攻。

老鷹超級新秀T.楊恩拿下20分6籃板5助攻。（美聯社）

T.楊恩（Trae Young）20分6籃板5助攻，蘭恩（Alex Len）13分3籃板1助攻，戴德蒙（Dewayne Dedmon）10分14籃板2助攻，J.柯林斯（John Collins）10分7籃板1助攻。

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