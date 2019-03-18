羽球》李宗偉復出生變 不打大馬公開賽排名恐跌出前百

李宗偉若無法在大馬公開賽復出，積分、排名恐怕都將暴跌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞羽球名將「拿督」李宗偉，去年罹患鼻咽癌震驚外界，療程結束後原宣告預計4月初復出，不過近期卻傳計畫生變，若李宗偉最後沒能在馬來西亞公開賽復出，4月底男單世界排名恐怕跌出前100名。

今年36歲的李宗偉，自去年7月超級1000系列的印尼公開賽4強止步，9月被爆出罹患鼻咽癌來台治療後，休戰至今仍未復出，原預計參加在自家主場開打的大馬公開賽，但能否參賽得等回台灣複診醫生亮綠燈批准，大馬羽總會長也希望球迷們對宗偉復出不要抱著太高期望。

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去年7月還高居男單世界第2的李宗偉，缺戰至今排名已下滑到第41名，若無法即時回歸參加大馬公開賽和4月23日開打的武漢亞錦賽，屆時積分恐怕將大幅遞減，世界排名也將暴跌出前百名之外。

不過大馬羽總教練總監黃綜翰在接受《中國報》採訪時，仍樂觀表示：「即使李宗偉錯過大馬羽球公開賽，對他奧運參加資格也不會有影響，唯一對他影響比較大的，就是不能以種子選手身分參賽，可能會提前遭遇強敵。」

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