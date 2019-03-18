MLB》強肩捕手快傳二壘 小熊明星超狂泳姿躲避阻殺（影音）

He does it again. Javy w/ the magic tricks! #javierbaez #elmago #chicagocubs pic.twitter.com/CuWslGuwRf — Memorable Highlights （@MemHighlights） 2019年3月17日

〔體育中心／綜合報導〕在場上時常展現激情舉動的小熊隊內野明星巴耶茲（Javier Baez），今天在盜壘時用超狂的泳姿躲避阻殺，最終也成功上壘。

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這個Play發生在今天小熊隊與洛磯隊熱身賽一局下半，巴耶茲安打上壘後發動盜壘，洛磯捕手沃特斯（Tony Wolters）馬上強肩快傳二壘，眼看巴耶茲就要遭到阻殺，此時他側身使出自由式般的繞臂，左手閃過游擊手漢普森（Garrett Hampson）安全上壘，完成這次精彩的盜壘。

這場比賽洛磯最後以7：2帶走勝利，巴耶茲本場比賽3打數1安打，今年巴耶茲春訓熱身賽打擊率2成73，攻擊指數0.627。

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