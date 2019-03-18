義甲》同城大戰！國際米蘭一球險勝AC米蘭

國際米蘭3：2贏下米蘭內戰的勝利，排名也超車AC米蘭來到義甲第3。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕義甲聯賽第28輪重點賽事，傳統好戲米蘭內戰，由國際米蘭與AC米蘭於聖西羅球場一決高下，國際米蘭靠著阿根廷新生代好手馬丁尼斯（Lautaro Martínez）1球1助攻的表現下，幫助國米在同城德比戰中擊敗死敵取得勝利，並且義甲積分來到53分，反超AC米蘭的51分暫居義甲第3。

比賽第3分鐘，國際米蘭的貝西諾（Matías Vecino）接獲隊友馬丁尼斯的頭錘助攻，門前勁射破網，國際米蘭首開紀錄1：0，兩軍上半場即便有許多攻勢產生，但皆未能再有所突破，半場比數就以1：0坐收。

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下半場比賽第51分鐘，波利塔諾（Matteo Politano）於禁區外右側將皮球傳進禁區內，中後衛德佛里（Stefan de Vrij）頭錘攻門得手，國米來到2：0領先。比賽第57分鐘，土耳其中場好手恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）將自由球直接開進禁區，法國的巴卡約科（Tiemoué Bakayoko）頭錘破網替AC米蘭追回1球，AC米蘭1：2暫時落後。

比賽第67分鐘，波利塔諾在禁區內邊緣被防守球員絆倒，裁判給了AC米蘭極刑，判罰12碼點球予國際米蘭，國米由馬丁尼斯操刀主罰並進球，這顆關鍵的保險分入袋後國米再次改寫比分至3：1領先，即便比賽第71分鐘AC米蘭靠著穆薩基奧（Mateo Musacchio）再追回一球，但依舊無法改變勝負結果，終場國際米蘭3：2擊敗世仇AC米蘭。

國米在這場勝利之後於義甲聯賽的積分達53分，超車AC米蘭的51分暫居義甲第3，賽前國際米蘭在近5場比賽中只贏了1場，近況不佳，而近況火熱的AC米蘭則是中止義甲的5連勝。

AC米蘭本場比賽的控球時間來到55.5%，國際米蘭則是44.5%，國際米蘭本場有14次射門包括5次射正，AC米蘭9次射門中有4次射正，AC米蘭完成468次傳球並有90%的傳球成功率，國米376次傳球，成功率為86.2%。

本場貢獻1球1助攻的馬丁尼斯，為阿根廷新生代的前鋒好手。（法新社）

本場替AC米蘭攻進1球巴卡約科。（路透社）

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