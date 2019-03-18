MLB》洋基21億外野手恢復不如預期 開季確定缺席

希克斯確定缺席。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊中外野手希克斯（Aaron Hicks）的背傷比預期還要嚴重，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）向媒體透露，希克斯確定會缺席洋基隊開季的第一個系列賽。

希克斯在三月初時因為下背部僵硬缺賽，球團原本評估他的傷勢並不嚴重，但事實卻是希克斯的歸隊日期不斷延後，雖然注射可體松治療，但仍確定無法趕上洋基隊開季的第一個系列賽，目前球團預期他能夠在4月對上老虎的系列賽回歸。

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總教練布恩表示，目前希克斯還是有點不舒服，而他們會讓他延後開季，為的就是讓他不要在賽季時受到這個傷勢困擾。

去年希克斯繳出生涯最佳的成績，也讓洋基隊願意以7年7000萬美元（約新台幣21億）的延長合約將他留在陣中，只要希克斯能夠健康出賽，洋基隊這筆合約就會相當划算，但希克斯生涯最多出賽場次只有137場，生涯希克斯只有2個賽季的出賽場次超過一百場。

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