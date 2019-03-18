MLB》跟一朗握完手神力大爆發 坂本勇人被誇能上大聯盟

坂本勇人第九局開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰與運動家隊的海外開幕賽，水手昨午在東京巨蛋與日職讀賣巨人進行熱身賽，靠著第7局2發全壘打，以6：4取得逆轉勝。其中巨人看板打者坂本勇人單場猛打賞，還敲陽春彈，被對方先發誇有大聯盟水準，日媒則說，是受到賽前與偶像鈴木一朗握手的刺激。

坂本單場5打數3安打3打點，還包含一發紅不讓，雖然偶像、水手隊鈴木一朗此役3打數0安打，但坂本賽後表示：「（一朗）依然是唯一的存在，不管是跑動的樣子、打擊時的姿勢，光是看著他，我就覺得是種幸福。」

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他還透露賽前上前與一朗自我介紹時的場面，「因為是第一次能夠好好地與他交談，我說：『初次見面，我是坂本』，一朗卻回我：『不是初次見面了對吧』，能夠被他記得覺得好開心好感動。」

坂本勇人（右）賽前向鈴木一朗（左）問好。（USA TODAY Sports）

水手此役推出李克（Mike Leake）掛帥先發，投5局掉3分，其中2分是被坂本勇人棒打，李克表示：「他是好打者，如果來美國的話也會成為優秀的大聯盟選手。」

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