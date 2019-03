NBA》大三分時代正夯 火箭總管有意追求雷槍

名人堂球星艾倫(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕名人堂球星「雷槍」艾倫(Ray Allen)雖然沒有表明退休,不過隱退NBA多年,也正式進入名人堂,許多人都認為他不會再回歸NBA賽場,不過在明星賽秀出優異表現後,火箭總管莫雷(Daryl Morey)就表示非常想要把這位優異的三分射手納入麾下,不過當時只被當成一個玩笑,但日前莫雷參加一檔節目,再度聲明真的有高度意願追求艾倫。

「雷槍」艾倫參加今年的明星賽的名人賽環節,43歲的他攻下全場最高的24分,還砍下特別增設的四分球,讓莫雷眼睛為之一亮,賽後更在推特表示,只要他願意復出,他絕對會簽下艾倫,不過這個「玩笑話」在日前被莫雷證實。

請繼續往下閱讀...

We are in if he is in https://t.co/mFbXzPjYu0