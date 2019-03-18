NBA》大三分時代正夯 火箭總管有意追求雷槍

名人堂球星艾倫（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕名人堂球星「雷槍」艾倫（Ray Allen）雖然沒有表明退休，不過隱退NBA多年，也正式進入名人堂，許多人都認為他不會再回歸NBA賽場，不過在明星賽秀出優異表現後，火箭總管莫雷（Daryl Morey）就表示非常想要把這位優異的三分射手納入麾下，不過當時只被當成一個玩笑，但日前莫雷參加一檔節目，再度聲明真的有高度意願追求艾倫。

「雷槍」艾倫參加今年的明星賽的名人賽環節，43歲的他攻下全場最高的24分，還砍下特別增設的四分球，讓莫雷眼睛為之一亮，賽後更在推特表示，只要他願意復出，他絕對會簽下艾倫，不過這個「玩笑話」在日前被莫雷證實。

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We are in if he is in https://t.co/mFbXzPjYu0 — Daryl Morey （@dmorey） 2019年2月16日

莫雷在節目上表示，這個推特是非常認真的：「我追求艾倫非常久的時間，你們可以看到他還維持很好的體態，而且非常適合火箭的體系，只要他願意，我可以馬上和簽下10天的合約，甚至是更長的一份大約。」

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