MLB》大聯盟全壘打王被3球三振 狂讚日本投手「深不可測」（影音）

金子弌大。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰與水手隊在日本的海外開幕戰，運動家昨晚先與日職日本火腿在東京巨蛋進行熱身賽，雖然終場以5：1獲勝，但中間卻吃足火腿投手金子弌大（金子千尋）的苦頭，他投4局狂飆9K沒有失分，還3球三振去年大聯盟全壘打王戴維斯（Khris Davis），技驚四座。

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金子的9次三振中有4次都是靠得意的變速球發揮，就連去年在大聯盟狂敲48轟的全壘打王戴維斯也沒有倖免，被內角低的變速球揮棒落空三振，他稱讚：「對方控球太好，把我的平衡給破壞了。」

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後直誇金子弌大：「他很棒，直球和變化球的交互運用讓我們完全無法預測。」兩隊在台灣時間今天11點在東京巨蛋還有一場熱身賽。

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