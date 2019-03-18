MLB海外熱身賽Live》大王對決大聯盟投手 王柏融先發扛DH

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球隊
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1
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2
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3
|
4
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5
|
6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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運動家
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0
|1
|1
|1
|0
|
火腿
|0
|0
|0
|0
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王柏融 今日表現
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打數
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R
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H
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HR
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RBI
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BB
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SO
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SB
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AVG
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0.000
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註解：
R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率
第1局
1局下，面對運動家先發安德森，火腿在一出局後，大田泰示也選到四壞保送上壘，不過接下來近藤健介吞K，中田翔則敲出滾地球出局，王柏融將會是下局火腿首名打者。
1局上，先攻的運動家在1出局後，查普曼（Matt Chapman）選到四壞保送上壘，不過齋藤佑樹馬上回穩，先三振掉奧爾森（Matt Olson），戴維斯（Khris Davis）擊出飛球接殺出局。
請繼續往下閱讀...
賽前
首場海外熱身賽昨率先奪勝的運動家，今派去日前才以1年150萬美元簽回，上季繳出4勝5負、防禦率4.48的左投安德森（Brett Anderson）先發；日本火腿則推出本季力拚重回先發的「手帕王子」齋藤佑樹應戰，而效力於火腿隊的台灣好手王柏融今天也將先發出賽，因傷休養9天的王柏融，昨在海外熱身賽首戰並沒有上場，前役對羅德則是2支0。
兩隊先發打線：
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奧克蘭運動家
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守位
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棒次
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日本火腿
|
守位
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R.Grossman
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LF
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1
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西川遙輝
|
CF
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M.Chapman
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3B
|
2
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大田泰示
|
RF
|
M.Olson
|
1B
|
3
|
近藤健介
|
3B
|
K.Davis
|
DH
|
4
|
中田翔
|
1B
|
S.Piscotty
|
RF
|
5
|
王柏融
|
DH
|
J.Profar
|
2B
|
6
|
杉谷拳士
|
2B
|
M.Semien
|
SS
|
7
|
淺間大基
|
LF
|
R.Laureano
|
CF
|
8
|
郡拓也
|
C
|
J.Phegley
|
C
|
9
|
中島卓也
|
SS
|
B.Anderson
|
先發
|
齋藤佑樹
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