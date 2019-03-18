MLB海外熱身賽Live》大王對決大聯盟投手 王柏融先發扛DH

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 運動家 0 1 1 1 0 火腿 0 0 0 0

王柏融 今日表現 打數 R H HR RBI BB SO SB AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 註解： R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第1局

1局下，面對運動家先發安德森，火腿在一出局後，大田泰示也選到四壞保送上壘，不過接下來近藤健介吞K，中田翔則敲出滾地球出局，王柏融將會是下局火腿首名打者。

1局上，先攻的運動家在1出局後，查普曼（Matt Chapman）選到四壞保送上壘，不過齋藤佑樹馬上回穩，先三振掉奧爾森（Matt Olson），戴維斯（Khris Davis）擊出飛球接殺出局。

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賽前

首場海外熱身賽昨率先奪勝的運動家，今派去日前才以1年150萬美元簽回，上季繳出4勝5負、防禦率4.48的左投安德森（Brett Anderson）先發；日本火腿則推出本季力拚重回先發的「手帕王子」齋藤佑樹應戰，而效力於火腿隊的台灣好手王柏融今天也將先發出賽，因傷休養9天的王柏融，昨在海外熱身賽首戰並沒有上場，前役對羅德則是2支0。

兩隊先發打線：

奧克蘭運動家 守位 棒次 日本火腿 守位 R.Grossman LF 1 西川遙輝 CF M.Chapman 3B 2 大田泰示 RF M.Olson 1B 3 近藤健介 3B K.Davis DH 4 中田翔 1B S.Piscotty RF 5 王柏融 DH J.Profar 2B 6 杉谷拳士 2B M.Semien SS 7 淺間大基 LF R.Laureano CF 8 郡拓也 C J.Phegley C 9 中島卓也 SS B.Anderson 先發 齋藤佑樹

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