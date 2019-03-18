MLB海外熱身賽Live》大王對決大聯盟投手 王柏融先發扛DH

2019/03/18 11:26

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

運動家

0

 1 1 1 0

火腿

 0 0 0 0

王柏融 今日表現

打數

R

H

HR

RBI

BB

SO

SB

AVG

0

0

0

0

0

0

0

0

0.000

註解：

R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第1局

1局下，面對運動家先發安德森，火腿在一出局後，大田泰示也選到四壞保送上壘，不過接下來近藤健介吞K，中田翔則敲出滾地球出局，王柏融將會是下局火腿首名打者。

1局上，先攻的運動家在1出局後，查普曼（Matt Chapman）選到四壞保送上壘，不過齋藤佑樹馬上回穩，先三振掉奧爾森（Matt Olson），戴維斯（Khris Davis）擊出飛球接殺出局。

賽前

首場海外熱身賽昨率先奪勝的運動家，今派去日前才以1年150萬美元簽回，上季繳出4勝5負、防禦率4.48的左投安德森（Brett Anderson）先發；日本火腿則推出本季力拚重回先發的「手帕王子」齋藤佑樹應戰，而效力於火腿隊的台灣好手王柏融今天也將先發出賽，因傷休養9天的王柏融，昨在海外熱身賽首戰並沒有上場，前役對羅德則是2支0。

兩隊先發打線：

奧克蘭運動家

守位

棒次

日本火腿

守位

R.Grossman

LF

1

西川遙輝

CF

M.Chapman

3B

2

大田泰示

RF

M.Olson

1B

3

近藤健介

3B

K.Davis

DH

4

中田翔

1B

S.Piscotty

RF

5

王柏融

DH

J.Profar

2B

6

杉谷

2B

M.Semien

SS

7

淺間大基

LF

R.Laureano

CF

8

郡拓也

C

J.Phegley

C

9

中島卓也

SS

B.Anderson

先發

齋藤佑樹

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