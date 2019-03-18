NBA》保羅砍25分、10助攻 火箭升空擊退灰狼

保羅繳出25分的表現（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天火箭坐鎮主場面對來訪的灰狼，跌出季後賽競爭名單的灰狼，本季在客場的戰績是慘澹的9勝27敗，本戰面對到西部強權火箭，只打了一節的好球，第二節之後分差逐漸被拉開，在明星控衛保羅（Chris Paul）的三分雨下，火箭以117：102擊敗灰狼。

哈登帶傷上陣（美聯社）

「大鬍子」哈登（James Harden）因為脖子拉傷所困，不過本戰帶傷上陣，首節灰狼打的出色，進攻高命中率下，湯斯（Karl-Anthony Towns）單節就砍下14分，也幫助灰狼在第一節保有4分的領先，不過次節後命中率開始衰退，該節只拿下19分，分數遭到火箭反超，易籃後，保羅手感開始發燙，連續砍進三顆三分，該節就拿下11分，火箭單節攻下43分，也提早鎖定了勝局。

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保羅手感非常火燙，單場12投8中，三分方面7投6中，單場砍下25分、10助攻，哈登、卡培拉（Clint Capela）也都有20分得進帳，豪斯（Danuel House Jr.）繳出14分、7籃板的成績。

湯斯灌籃得分（美聯社）

灰狼方面，湯斯22分、10籃板、6助攻，先發出陣的奧柯吉 （Josh Okogie）21分、5籃板。

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