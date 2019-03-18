MLB》春訓就來真的？太空人總教練抗議好球帶遭禁賽

太空人隊總教練辛奇遭到禁賽。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊總教練辛奇（A.J. Hinch），在16日時因為不滿好球帶判決與裁判爭吵，想不到他馬上就被驅逐出場，大聯盟更在今天宣布將辛奇禁賽一場。

兩天前，辛奇向主審赫南德茲（Angel Hernandez）抗議好球帶後被驅逐出場，他隨後更怒批赫南德茲既不專業又傲慢，大聯盟今天宣布將辛奇禁賽一場。

請繼續往下閱讀...

辛奇說：「事實是他把我轟出場外的理由相當荒謬，他一直都以過度反應為名。」辛奇指出，赫南德茲向他坦承，他每場比賽都會判錯四顆好壞球。辛奇也告訴赫南德茲，他們有足夠的科技能協助他做出更準確的判斷：「但他就擺出一副傲慢的態度，根本不想聽。」

當時赫南德茲首球判出好球時，辛奇認為他是出於惡意才做出這個判決，於是他便向赫南德茲大喊，隨後他就被驅逐出場，隨後辛奇便跑上場抗議，兩人也爆發激烈的衝突。辛奇說：「向主審抗議好球帶就會被驅逐出場，我知道這件事。」

赫南德茲是相當充滿爭議的一位主審，他在美聯分區季後賽「基襪大戰」第三場比賽擔任一壘審，連續三個半局都有誤判，遭到兩隊教練挑戰4次，成功3次，也被網友酸他是「基襪大戰第一位完成猛打賞的人」，2010年ESPN的一項調查也顯示，有22%的大聯盟球員，認為赫南德茲是大聯盟中最差的裁判。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/