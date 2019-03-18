MLB》捕手視角看海尼格開轟 網友讚：希望正賽轉播也有（影音）

RT if you love this camera angle. #MLB開幕戦 pic.twitter.com/b8c3RygFAI — MLB （@MLB） 2019年3月18日

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手隊昨日與巨人隊進行海外熱身賽，水手外野砲手海尼格（Mitch Haniger）在第七局敲出一發全壘打，大聯盟官方推特今天釋出捕手視角的開轟影片，相當具有臨場感。

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MLB推特釋出這則影片，並詢問網友是否喜歡這個視角，這則推特吸引多達3000千多次轉推，同時他們也解釋，這個相機是裝在裁判身上，因此才有這個近似於捕手視角的開轟影片。

有網友諷刺，希望未來大聯盟能夠在赫南德茲（Angel Hernandez）這位裁判身上也裝置攝影機，這樣他才能確定，這個人看到的東西到底是什麼。赫南德茲是位相當具有爭議的主審，去年他站一壘時曾單場三度誤判，相當誇張。網友也紛紛希望大聯盟正賽也能引進這個視角的影片。

27歲的海尼格去年繳出優異成績，敲出26發全壘打，打擊三圍.285/.366/.493，生涯首度入選明星賽，是水手隊未來相當重要的基石。

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