網球》提姆逆轉擊敗費爸 印地安泉男單奪冠創紀錄

提姆拿下印地安泉大師賽冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安泉大師賽男單冠軍賽，世界排名第8的25歲奧地利好手提姆（Dominic Thiem）後來居上，以3：6、6：3、7：5擊敗目前世界排名第4的費德爾（Roger Federer），他也成為自1997年Thomas Muster以來，第一位拿下ATP1000分等級冠軍的奧地利人。

提姆花了2小時20分鐘，辛苦地逆轉拿下這座冠軍，也阻止費德爾拿下破紀錄的生涯第六座印地安泉大師賽冠軍，賽後他說：「這好不真實，很榮幸能夠和Roger一同在決賽上競爭，我輸掉我前兩個1000分等級的大師賽，但我贏下了這個，這感覺就跟拿下大滿貫冠軍一樣好。」

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提姆在2017以及2018年，都在ATP1000分級的馬德里大師賽決賽上輸球，分別輸給納達爾（Rafael Nadal）以及茲維瑞夫（Alexander Zverev）。

提姆拿下印地安泉大師賽冠軍。（法新社）

這是提姆生涯第12座的ATP巡迴賽冠軍，同時也是他自2016年獲得墨西哥網球公開賽冠軍後，第一座室外硬地賽冠軍，這也是他生涯第一座ATP1000分等級的冠軍。

提姆與費德爾賽擁抱。（歐新社）

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