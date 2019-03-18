NBA》與季後賽漸行漸遠 「詹皇」已經在想夏天怎麼過

詹姆斯生涯首度無緣季後賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今天在客場以123：124不敵聯盟爐主紐約尼克，湖人本季可以說是已經無緣季後賽，這可能會是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）進入NBA16個賽季以來，首度無法參加季後賽，對此他也對外公開他休賽期間的計畫。

「我絕對想過我的夏天會是怎樣的，不幸的是，我們現在已經遠離季後賽，首先我想到的是照顧我的身體，我打了很多年的籃球，在16年的職業生涯中打了很長的時間，所以我想花幾個月的時間來照顧我的身體，讓我恢復精神，這讓我非常期待我的第17年。」詹姆斯說道。

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根據《Basketball-Reference》數據顯示，詹姆斯16年來在NBA總共出賽的時間為46063分鐘，位居NBA史上第15名，更在現役球員中排名第二，僅次於達拉斯獨行俠傳奇球星「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki），詹姆斯長時間在NBA賽場上高壓對抗，確實需要花更多時間保養身體，這或許是詹姆斯對於湖人無法晉級季後賽的少數優點。

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