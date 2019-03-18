NBA》「魯長老」壓哨三分彈破籃網 瑞佛斯執教快艇300勝到手

L.威廉斯今天拿下25分6籃板2助攻。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇今天主場迎戰布魯克林籃網，快艇靠著「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）最後一擊的關鍵壓哨三分彈，以119：116險勝籃網，這也是快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）執教快艇的第300勝，也成為NBA史上第七位執教過兩支球隊皆擁有300勝的教練。

瑞佛斯執教快艇300勝。（美聯社）

雙方本場比賽打得激烈，兩隊前三節打完以87：87戰成平手，進入第四節，快艇手感火燙，對籃網打出一波12：0攻勢將比分差距擴大至雙位數，但籃網並沒有放棄比賽，硬是在比賽終了前5.3秒靠著J.艾倫（Jarrett Allen）灌籃得手將比分追平。

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最後一波球權輪到快艇進攻，快艇決定由L.威廉斯操刀最後一擊，L.威廉斯接到加林納里（Danilo Gallinari）的傳球後，選擇在三分線外一大步出手，L.威廉斯投進關鍵致勝三分彈，進球後隊友紛紛跟他擊掌祝賀，最終快艇就以119：116險勝籃網。

L.威廉斯關鍵三分彈。（美聯社）

L.威廉斯25分6籃板2助攻，加林納里（Danilo Gallinari）20分11籃板5助攻，哈瑞爾（Montrezl Harrell）20分10籃板1助攻，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）14分2籃板10助攻，薛米特（Landry Shamet）14分1籃板3助攻。

加林納里20分11籃板5助攻。（美聯社）

D.羅素（D'Angelo Russell）32分5籃板10助攻，卡羅（DeMarre Carroll）22分7籃板1助攻，汀維迪（Spencer Dinwiddie）13分4籃板3助攻，J.艾倫（Jarrett Allen）13分11籃板，雷佛特（Caris LeVert）12分4籃板7助攻，J.哈里斯（Joe Harris）12分4籃板2助攻。

D.羅素（右）攻下全場最高的32分。（美聯社）

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